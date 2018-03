Media ufficiali confermano: Kim Jong Un è stato a Pechino -4

Roma, 28 mar. - La portavoce della Casa bianca Sarah Sanders ha detto che Trump ha ricevuto personalmente un resoconto da Xi sulla visita di Kim. "Noi vediamo - ha affermato - questo sviluppo come un'ulteriore prova che la nostra campagna di massima pressione sta creando l'atmosfera appropriata per il dialogo con la Corea del Nord".

La doppia conferma della visita ha posto termine a 24 ore di speculazioni sull'identità dei misteriosi visitatori nordcoreani, dopo che i media giapponesi per primi avevano visto il treno. La Cina ha rifiutato di confermare la presenza di Kim, nonostante il convoglio usato, la forte presenza della sicurezza e l'imponente corteo passato per le strade di Pechino suggerivano che, in effetti, la visita fosse proprio di Kim Jong Un.