Media ufficiali confermano: Kim Jong Un è stato a Pechino -3

Roma, 28 mar. - La Kcna ha anche scritto che Xi Jinping ha accettato un invito a visitare Pyongyang e, anche in questo caso, sarebbe la prima visita a Pyongyang del presidente cinese da quando ha assunto la sua carica. Il leader di Pechino ha definito la scelta di Kim di recarsi a Pechino "strategica, l'unica scelta giusta". E ha espresso la volontà di rimanere in contatto cvon Kim in base alle nuove circostanze.

Secondo quanto ha riferito la Xinhua, Kim ha espresso la volontà di tenere i due summit previsti con Moon e Trump. "La questyione della denuclearizzazione nella Penisola coreana può essere risolva, se la Corea del Sud e gli Stati uniti risponderanno ai nostri sforzi con buona volontà, creeranno un'atmosfera di pace e stabilità mentre assumono misure progressive e sincrone per la realizzazione della pace", ha detto il leader nordcoreano, dando una chiave di lettura su quella che sarà la posizione di Pyongyang nelle trattative. (Segue)