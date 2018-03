Media ufficiali confermano: Kim Jong Un è stato a Pechino -2

Roma, 28 mar. - La visita di Kim ristabilisce un rapporto, quello con l'alleato storico di Pechino, che negli ultimi anni si era fortemente deteriorato. La Cina ha aderito alle sanzioni contro la Corea del Nord e la tendenza del giovane, riottoso vicino a non seguire i consigli provenienti dal Paese del Centro in materia di sviluppo nucleare e missilistico sembrava aver raffreddato una relazione storica.

Kim è arrivato due giorni fa a Pechino con la moglie, Ri Sol Ju, a bordo di un treno verde senza insegne simile a quello usato dal pare in analoghi viaggi in passato. "Non c'è dubbio che la mia prima visita sarebbe stata nella capitale cinese", ha detto Kim secondo l'agenzia di stampa Kcna. "E' mio solenne impegno - ha continuato - le relazioni tra la Repubblica popolare democratica di Corea e la Repubblica popolare cinese tra le generazioni. (Segue)