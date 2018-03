Media ufficiali confermano: Kim Jong Un è stato a Pechino

Roma, 28 mar. - I media ufficiali cinesi e nordcoreani hanno confermato la notizia che da due giorni ormai sembrava scontata: Kim Jong Un ha effettuato la sua prima visita presso l'alleato cinese da quando è salito al potere a Pyongyang alla morte del padre Kim Jong Il. Si tratta di un evento importante, per quello che simboleggia ma anche per i contenuti dei colloqui con il presidente cinese Xi Jinping. Il leader nordcoreano ha infatti confermato - secondo quanto ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale cinese Xinhua - la volontà d'incontrare il presidente Usa Donald Trump e di procedere sulla via della denuclearizzazione, se vi saranno passi "progressivi e sincroni" da parte sudcoreana e americana.

Il mese prossimo è previsto il terzo summit intercoreano, con Kim che dovrebbe incontrare il presidente sudcoreano Moon Jae-in, grande promotore del disgelo "olimpico", iniziato coi Giochi invernali di PyeongChang. Per quanto riguarda l'incontro con Trump, ci si attende che avvenga nel mee di maggio. Il presidente americano aveva già detto di volerlo tenere, mentre la Corea del Nord non aveva dato finora alcuna conferma ufficiale. (Segue)