Air France, con "Joon" nuovi voli da Roma Fiumicino

Roma, 27 mar. - Da domenica 25 marzo Joon, il nuovo brand del Gruppo Air France, collega Roma a Parigi con sette voli quotidiani operati da Airbus A320 e A321. Questa mattina Jean Michel Mathieu, Presidente e CEO Joon, Ivan Bassato, Direttore Airport Management ADR, Federico Scriboni, Head of Airline Traffic Development ADR e Jerome Salemi, direttore Air France-KLM per East Mediterranean, hanno tenuto a battesimo i nuovi voli Joon con il tradizionale taglio del nastro al gate, seguito dalla cerimonia in pista del water cannon.

"La scelta di utilizzare il nuovo brand Joon sulla rotta Roma-Parigi si inserisce perfettamente nella strategia di Air France di crescita dalle città con un forte potenziale e una concorrenza agguerrita. L`introduzione del nostro nuovo marchio consente di offrire il 7% in più di posti dall`aeroporto di Fiumicino a Parigi Charles de Gaulle. Joon è un`esperienza di volo nuova con elevati standard di qualità e prodotti innovativi", ha spiegato Jean Michel Mathieu, Presidente e Ceo Joon -. I passeggeri sperimenteranno un`esperienza di viaggio di nuova generazione firmata Air France in numerosi servizi tra i quali SkyPriority, Flying Blue, accesso alle lounge e servizio clienti".

"È un vero piacere oggi dare il benvenuto a Joon, un brand innovativo che siamo certi contribuirà ad arricchire l'offerta su un collegamento internazionale di primaria importanza come il Roma-Parigi. La scelta del gruppo Air France rappresenta un`ulteriore conferma del livello di eccellenza che il nostro scalo ha raggiunto, come testimoniato dai riconoscimenti recentemente ottenuti da Skytrax e ACI", ha dichiarato Ivan Bassato, Direttore Airport Management di Adr.

Joon è l'esperienza di viaggio di nuova generazione di Air France. Un vero laboratorio - spiega la compagnia - che punta i riflettori sul principio del test & learn: la compagnia aerea è stata creata per offrire ai propri clienti esperienze personalizzate e su misura sia a bordo che a terra con diverse soluzioni in ogni fase del viaggio, e soddisfare le aspettative delle nuove generazioni di viaggiatori. I passeggeri Joon avranno accesso gratuito sul proprio smartphone, tablet o laptop a YouJoon, il sistema di streaming in volo. Il programma di intrattenimento comprende serie TV, web TV, cartoni animati, musica e molto altro.