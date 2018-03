Fs: utile 2017 a 552 mln, primi per investimenti con 5,6 mld

Roma, 27 mar. - Le Fs hanno chiuso il 2017 con un utile di 552 milioni di euro, che, normalizzato da eventi straordinari, si mostra in crescita del 10%. Bene anche l'Ebitda, attestato a 2,3 miliardi di euro e l'Ebit, pari a 718 milioni di euro.

I ricavi operativi salgono a 9,3 miliardi di euro, con un incremento complessivo di 371 milioni di euro realizzato anche tramite operazioni di M&A concluse nel corso del 2017, fra le quali l`acquisizione della società inglese Nxet (ora Trenitalia c2c), di Busitalia Simet, che opera nel segmento servizi gomma long haul, di TrainOSE, che gestisce il servizio di trasporto ferroviario in Grecia, oltre che della società Qbuzz, terzo operatore di trasporto urbano olandese. I costi operativi crescono meno dei ricavi (+351 milioni di euro), a sostegno della crescita del business complessivo.

La Posizione Finanziaria Netta si attesta a 7,3 miliardi di euro e cresce dell`8% in linea con i fabbisogni finanziari previsti nel Piano industriale di gruppo.

Le Fs hanno realizzato nel 2017 investimenti per 5,6 miliardi di euro, di cui il 99% nel territorio italiano. Ciò colloca le Fs quale primo gruppo per investimenti in Italia.