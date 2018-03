Usa: indice Case-Shiller prezzi case 20 città +6,4%, oltre stime

New York, 27 mar. - I prezzi delle case statunitensi continuano a crescere. A gennaio, secondo l'indice Standard & Poor's/Case-Shiller, la componente sull'intera nazione è salita del 6,2% anno su anno, dopo il +6,3% del mese precedente.

Il dato annuale relativo alle dieci principali aree metropolitane è cresciuto del 6%, come a dicembre, mentre quello relativo alle maggiori venti città è salito del 6,4%, in leggero rialzo dal 6,3% di dicembre e superiore al 6,1% atteso dagli analisti. Su base mensile, gli indici relativi alle dieci e alle venti città sono entrambi aumentati dello 0,3 per cento.