Wall Street, nel 2017 bonus medio salito di 17% a 184.220 dollari

New York, 27 mar. - Per il secondo anno di fila, i bonus a Wall Street sono saliti avvicinandosi al valore di quelli precedenti alla crisi del 2008. Sono aumentati grazie alle commissioni record di operazioni di M&A e a cartolarizzazioni di prestiti contratti da aziende già molto indebitate.

Secondo i dati pubblicati da Thomas DiNapoli, il supervisore dei conti dello Stato di New York, in media il dipendente di un'azienda che si occupa di finanza nello stato newyorchese ha ricevuto in media 184.220 dollari di bonus, in rialzo del 17% sul 2016 e molto vicino ai 191.360 dollari del 2006.

I bonus sono tornati a crescere nel 2016, con un +15% annuo a 157.660 dollari. Questo avvenne perché l'attività di trading aumentò per il voto sulla Brexit e l'elezione del presidente americano Donald Trump. Per fare un confronto: nel 2015 il bonus medio guadagnato a Wall Street è diminuito del 15% a 136.780 dollari, il valore più basso dal 2012, quando era stato di 142.860 dollari.