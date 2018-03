Officine Maccaferri, risultati record quarto trim. 2017

Roma, 27 mar. - Il Consiglio di Amministrazione di Officine Maccaferri S.p.A. (Gruppo Officine Maccaferri), presieduto da Alessandro Maccaferri, ha approvato in data odierna il progetto di Bilancio Consolidato e di Bilancio dell'esercizio al 31 Dicembre 2017. L'anno 2017 si è distinto per una generale ripresa in circa tutte le aree geografiche registrando risultati trimestrali in media superiori al 2016. Questa ripresa è stata supportata dal lancio di nuove importanti linee di business e da una situazione congiunturale positiva dell'economia mondiale, ad eccezione del Brasile - dove la situazione politica ed economica è ancora molto instabile - e della Cina, che nel corso del 2017 ha visto un inasprimento dei prezzi della materia prima a discapito della marginalità. Nonostante la performance non positiva di queste due aree, il Gruppo è riuscito a migliorare i risultati rispetto al 2016, più che compensando l'assenza delle vendite relative al progetto Bolivia.

Il Valore della produzione del quarto trimestre si è attestato nel 2017 a 144.6 milioni, con un incremento del 19,3% rispetto ai 121.2 milioni del terzo trimestre 2017 e del 6% rispetto ai 136.4 milioni del quarto trimestre del 2016. Su base annua il valore della produzione ha raggiunto un importo totale di 496.5 milioni, con un incremento pari al 6.7% rispetto ai €465.5 milioni registrati l'anno precedente. La positiva performance del Gruppo è stata guidata dall'area EMEA (Italia, Spagna, Russia e UK), dall'area APAC (Indonesia e India) e dall'area LATAM (Argentina, Costarica e Perù). A questo si è aggiunto il contributivo molto positivo delle due nuove linee di business Defense & Security e Tunnelling che nel 2017 hanno registrato una significativa crescita.

Il Margine operativo lordo (EBITDA) del quarto trimestre si è attestato a 21 milioni, con un incremento del 84,4% rispetto agli 11,4 milioni registrati nel terzo trimestre 2017 e del 28,5% rispetto ai 16,4 milioni del quarto trimestre 2016. Confrontato con lo stesso periodo dell'anno precedente, l'incidenza dell'EBITDA sul valore della produzione è cresciuta di due punti e mezzo percentuali, raggiungendo così il 14,5% di margine. Questo risultato positivo dipende dall'incremento de ricavi di vendita che hanno generato una maggior assorbimento dei costi fissi e dall'implementazione, su scala globale, di programmi di razionalizzazione dei costi. L'EBITDA dell'anno è pari a 44 milioni, con un incremento del 10,4% rispetto ai 39,9 milioni del 2016.

I Costi operativi del quarto trimestre del 2017, pari a 123,5 milioni, sono maggiori rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, ma con un calo dell'incidenza percentuale sul valore della produzione di circa due punti e mezzo. La riduzione dell'incidenza dei costi è dovuta principalmente a un differente mix di prodotti venduti e un pressante controllo dei costi stessi.

La Gestione finanziaria è negativa per 17,8 milioni, rispetto a un risultato negativo di 15,4 milioni dell'anno precedente, per effetto principalmente della rivalutazione dell'euro nei confronti di tutte le altre valute, che ha comportato l'incremento delle perdite su cambi non realizzate (da 1,9 milioni del 2016 a 3,7 milioni del 2017). La Posizione finanziaria netta è diminuita significativamente rispetto all'anno precedente attestandosi sui 122,3 milioni dai 145,9 del 2016., principalmente grazie alla riduzione del capitale circolante.