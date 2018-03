Usa, avviata indagine su nero ucciso da polizia a Sacramento

New York, 27 mar. - Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti supervisionerà l'indagine sulla uccisione di un ragazzo afroamericano - Stephon Clark, 21 anni - da parte della polizia di Sacramento, capitale della California. Nel fare l'annuncio, il dipartimento della città ha invitato alla calma, dopo giorni di proteste contro la violenza delle forze dell'ordine. La notizia è stata diffusa nel corso di una conferenza stampa dal capo della polizia, Daniel Hahn: "Poiché Sacramento è la capitale della California ci sono spesso manifestazioni nella nostra città. Tuttavia come abbiamo visto, sono preoccupato che come comunità, mostriamo calma nelle prossime settimane e mesi e non vediamo nuove tragedie, feriti o danni alle proprietà".

Clark è stato ucciso con oltre 20 colpi di pistola il 18 marzo: il ragazzo è stato filmato mentre correva verso la casa di sua nonna, dove viveva, per poi fermarsi in cortile con in mano il suo cellulare. Le immagini delle body camera portate dagli agenti che lo hanno ucciso, mostrano come i poliziotti abbiano scambiato il cellulare per un arma. "Pistola, pistola, pistola", ha urlato uno degli agenti prima di sparare.

Nel corso dell'indagine il dipartimento di Giustizia avrà un duplice compito: garantire un controllo indipendente sulla indagine aperta sui due poliziotti e allo stesso tempo analizzare l'addestramento ricevuto dai poliziotti e l'uso della forza esercitato dagli agenti nei confronti dei cittadini.