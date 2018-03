Roma, 27 mar. - "Hanno preso in giro milioni di elettori e continuano: M5S ha fatto credere che avrebbero dato un reddito di almeno 780/1.630 euro mensili a 9 milioni di persone, ora tirano fuori distinzioni da azzeccagarbugli. Reddito di cittadinanza non è universale? Perché lo dicono solo ora?". Lo scrive su Twitter Michele Anzaldi, deputato del Partito democratico, in risposta alle parole di Laura Castelli.