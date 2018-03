Kenya, si dimettono 8 giornalisti: a rischio libertà dei media

Roma, 27 mar. - Otto giornalisti di primo piano che che lavorano per il principale gruppo editoriale del Kenya si sono dimessi in segno di protesta per denunciare la crescente ingerenza da parte del governo e le minacce alla libertà di stampa.

Fra gli editorialisti figurano i nomi di George Kegoro, direttore esecutivo della Commissione per i diritti umani del Kenya; Lynne Muthoni Wanyeki, direttore africano della Open Society Foundation; e Nic Cheeseman, professore di democrazia all'Università di Birmingham.

