Editoria: assemblea giornalisti Ediroma proclama stato agitazione

Milano, 27 mar. - "Da novembre 2016 ai giornalisti dipendenti di Omniroma e Omnimilano, testate facenti capo a Ediroma Srl, sono applicati i contratti di solidarietà con una pesante decurtazione delle retribuzioni. Una misura chiesta dall'Azienda per far fronte a una grave crisi debitoria maturata negli anni, senza che i lavoratori ne fossero doverosamente informati, e che ancora non sembra trovare soluzione. All'esito quindi dell'odierna assemblea sindacale, a cui hanno partecipato anche i colleghi di Omninapoli, le redazioni hanno dato mandato, a maggioranza, ai fiduciari di dichiarare lo stato di agitazione mettendo a disposizione un pacchetto di sette giorni di sciopero da proclamarsi in assenza di risposte puntuali da parte dell'azienda". E' quanto si legge in una nota diffusa dall'assemblea dei giornalisti dipendenti di Ediroma.

"L'assemblea di oggi e le decisioni conseguenti - prosegue la nota - arrivano dopo mesi di continue incertezze e accumulo di arretrati nei pagamenti degli stipendi, mesi durante i quali i dipendenti e i collaboratori hanno responsabilmente proseguito con impegno il proprio lavoro, consapevoli delle difficoltà generali del settore e con la volontà di salvaguardare un'esperienza editoriale che hanno contribuito a creare con molti sacrifici nel corso degli anni".

"Ad oggi - conclude la nota - l'applicazione dei contratti di solidarietà non ha sortito gli effetti annunciati, risultando disatteso dall'azienda quanto sottoscritto in sede di accordo sindacale. Pertanto con il pacchetto di giornate di sciopero i giornalisti dipendenti di Ediroma intendono protestare per l'accumularsi di stipendi arretrati e chiedono che l'Azienda si adoperi fin da subito per il pagamento delle mensilità arretrate. I dipendenti chiedono infine garanzie sul regolare pagamento dei prossimi stipendi e compensi dei collaboratori esterni".