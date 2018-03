Gb, condannato all'ergastolo 25enne che radicalizzava bambini

Roma, 27 mar. - Un britannico di 25 anni, Umar Ahmed Haque, che ha sfruttato il suo ruolo di insegnante in una scuola islamica per cercare di reclutare un "esercito" di bambini per commettere attacchi terroristici, è stato condannato all'ergastolo.

Il tribunale londinese ha stabilito che Haque dovrà in ogni caso scontare in carcere un periodo minimo di 25 anni, dopo essere stato riconosciuto colpevole di aver tentato di radicalizzare decine di bambini. L'uomo ha mostrato agli alunni della madrasa video di "estrema violenza terroristica" e ha organizzato dei "role-play" in cui i bambini agivano da terroristi pugnalando gli agenti di polizia.

I suoi complici, Abuthaher Mamun, 29 anni, e Muhammad Abid, 27 anni, sono stati condannati rispettivamente a 13 e 4 anni di carcere.