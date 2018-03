Russia, a Kemerovo Putin affronta prima protesta nuovo ... -2

Mosca, 27 mar. - Ma i dubbi restano dopo che un gruppo di persone, organizzate autonomamente, ha fatto il giro degli obitori della zona, e ha segnalato che qualcosa non tornava. Per questo diverse migliaia di persone hanno partecipato a una manifestazione dopo l'incendio nel centro commerciale. Un'ingente presenza di polizia e forze speciali dimostrava chiaramente il terrore che la situazione potesse sfuggire di mano, proprio mentre Putin era sul posto. "Le persone sono trattate come bestiame" ha dichiarato Igor Vostrikov, uno dei partecipanti alla manifestazione che ha perso nell'incendio la sua famiglia: la sorella Alena, la moglie Elena e tre bambini di sette, cinque e due anni.

Ufficialmente le vittime sono 64, di cui 41 bimbi. Putin ha annunciato il 28 marzo il Giorno del lutto in tutta la Russia. Alcuni testimoni hanno affermato che anche i sistemi di spegnimento automatico non hanno funzionato. Il personale che avrebbe dovuto prendere il comando durante l'evacuazione "è stato il primo a fuggire", abbandonando le persone al loro destino, ha detto Bastrykin. Il lutto per i morti a Kemerovo è stato annunciato in numerose regioni russe: Inguscezia, Primorsky Krai, Buriazia, Ekaterinburg, regione del Bryansk, Yakutsk e Novosibirsk. Altre azioni per commemorare le vittime dell'incendio si svolgono a Mosca, San Pietroburgo, Novosibirsk, Simferopol e in altre città.