Agenzia Ice presenta campagna per promuovere vino italiano in US

New York, 27 mar. - In occasione del GALA ITALIA 2018, è stata presentata ieri sera la campagna di comunicazione "Italian Wine - Taste the Passion" realizzata dall'Agenzia ICE per promuovere il vino italiano sul mercato americano.

La campagna di comunicazione si inserisce in un più ampio progetto promozionale dedicato al vino, che prevede per gli Stati Uniti un investimento di circa 20 milioni di euro in tre anni e numerose attività realizzate dall'ICE in collaborazione con i principali attori del Sistema vino, tra cui Veronafiere/Vinitaly. Fra queste, come ha spiegato durante l'evento Maurizio Forte, direttore dell'Agenzia ICE a New York, figurano un piano di formazione per ampliare la conoscenza del patrimonio enologico italiano; l'organizzazione di missioni in Italia rivolte a operatori commerciali e giornalisti; attività a favore di newcomers con l'introduzione di un numero limitato di aziende italiane non ancora presenti in Usa; l'organizzazione di eventi in Usa per la stampa e il trade; la collaborazione con catene di ristorazione e distribuzione per azioni di promozione e formazione; l'apertura del Desk Vino presso l'ufficio di New York dell'ICE per mantenere rapporti costanti con gli operatori americani e assistere le imprese italiane.

Nella seconda parte dell'anno la campagna di comunicazione prenderà il via anche in Cina, diventando così il progetto più ambizioso mai realizzato per il settore del vino dall'Agenzia ICE, una grande opportunità per le imprese italiane ma anche per i consumatori americani e cinesi. (Segue)