Fs, Mazzoncini: non temo rapporti con eventuale nuovo governo

Roma, 27 mar. - "Non temo assolutamente i rapporti con l`eventuale nuovo Governo, assolutamente". Renato Mazzoncini, amministratore delegato e direttore generale di Ferrovie dello Stato, risponde così durante il programma Focus Economia su Radio 24 su eventuali cambiamenti di rapporto e di strategia delle FS.

"La politica di Ferrovie dello Stato negli ultimi anni è per i treni regionali. Abbiamo firmato solo contratti per i treni regionali che arriveranno la prossima primavera - continua l`ad - l`ultimo contratto per l`alta velocita è stato firmato nel 2010. Sono arrivato nel 2015 e investiamo sui treni regionali e sulla sicurezza. Negli ultimi tre anni per la sicurezza abbiamo investito più di 6 miliardi".