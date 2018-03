Russia, a Kemerovo Putin affronta prima protesta nuovo mandato

Mosca, 27 mar. - I russi hanno sfogato la loro rabbia contro le autorità per l'enorme incendio nel centro commerciale della cittadina di Kemerovo in Siberia, che ha ucciso almeno 64 persone, tra cui 41 bambini, molti dei quali sono rimasti intrappolati nell'inferno da uscite di sicurezza chiuse a chiave.

Il presidente Vladimir Putin è volato nella città siberiana di Kemerovo due giorni dopo la tragedia e ha deposto rose presso un memoriale improvvisato, mentre i suoi detrattori hanno messo in dubbio la sua risposta a uno degli incendi più letali in Russia dal secolo scorso.

Nel frattempo centinaia di residenti hanno riempito la piazza centrale di Kemerovo, chiedendo le dimissioni del governatore della regione e mettendo in discussione il bilancio delle vittime ufficiali.

A Mosca, in serata, circa 2.000 persone si sono riunite in una piazza Pushkin a lutto, lasciando fiori, accendendo candele a forma della parola "Kemerovo" e lanciando palloncini bianchi. Il principale leader dell'opposizione russa extraparlamentare, Alexei Navalny e sua moglie hanno lasciato un mazzo di garofani rossi.

Sistemi anti-incendio che non hanno funzionato, omissioni, dati poco chiari e un video, pubblicato online, che mostra la gente che cercava di abbattere un'uscita di sicurezza, gridando "Soffocheremo!" La reazione a questi input da parte delle persone era prevedibile. A fronte della rabbia, Putin ha esortato a non credere ai dati sulle vittime dell'incendio di Kemerovo diffusi dai social network; ha invitato i residenti a non mettere in dubbio le informazioni ufficiali; ha promesso di punire tutti i responsabili della tragedia nel centro commerciale "Winter Cherry"; ha assicurato tutti, compresi i parenti delle vittime, che le indagini sulla tragedia saranno meticolose. Ha detto che sul posto c'è una squadra di un centinaio di persone sotto la guida del capo del potentissimo comitato investigativo Alexander Bastrykin. (segue)