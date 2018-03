In 15 M5s 'in corsa' per vicepresidenza Camera

Roma, 27 mar. - Tutto esaurito per le candidature dei deputati M5s all'Ufficio di Presidenza della Camera. All'interno del gruppo si svolgerà quindi una votazione per sfogliare la rosa. Per la poltrona di vicepresidente sono in corsa in 15. Rigorosamente in ordine alfabetico: Aiello Piera, Amitrano Alessandro, Brescia Giuseppe, Del Monaco Antonio, Di Sarno Gianfranco, Flati Francesca, Frusone Luca, Giarrizzo Andrea, Grande Marta, Lapia Mara, Nesci Dalila, Paxia Maria Laura, Romaniello Cristian, Spadoni Maria Edera, Trizzino Giorgio.

Per la carica di questori, "solo" 5 candidati: Buompane Giuseppe, D`Incà Federico, Fraccaro Riccardo, Sodano Michele, Trano Raffaele.

Per il ruolo di segretario d'Aula, in corsa sono in 24: Aiello Davide, Baroni Massimo, Berti Francesco, Cancelleri Azzurra, Ciprini Tiziana, Colletti Andrea, Dadone Fabiana, Daga Federica, Del Sesto Margerita, Dieni Federica, Di Stasio Iolanda, Dori Devis, Giuliano Carla, Liuzzi Mirella, Lovecchio Giorgio, Maniero Alvise, Marzana Maria, Pallini Maria, Rizzone Marco, Russo Giovanni, Sibilia Carlo, Spadafora Vincenzo, Spessotto Arianna, Troiano Francesca.

Hanno invece rinunciato a correre, seppure candidati, D'Ippolito Giuseppe per la vicepresidenza Ficara Paolo come segretario.