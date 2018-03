Commercio, Trump parla con Merkel e Macron: agire contro la Cina

New York, 27 mar. - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha avuto una conversazione telefonica con la cancelliera tedesca, Angela Merkel, e un'altra con il presidente francese, Emmanuel Macron, per discutere delle iniziative per contrastare le pratiche commerciali "sleali" della Cina. Stando alla nota della Casa Bianca, il leader statunitense e la cancelliera tedesca "hanno discusso su come unire le forze per contrastare" le pratiche economiche "sleali" della Cina e "l'acquisizione illegale di proprietà intellettuale" straniera.

Trump e Merkel hanno anche parlato di come "rendere equo il campo da gioco sui dazi"; i Paesi dell'Ue sono tra quelli esonerati temporaneamente dai dazi statunitensi su alluminio e acciaio decisi da Trump. Con Merkel, Trump ha parlato anche di Corea del Nord; con Macron, il presidente statunitense, oltre a discutere delle pratiche commerciali cinesi, ha "sottolineato il bisogno di intensificare la cooperazione con la Turchia in merito alle sfide strategiche condivise in Siria".