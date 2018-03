Appello a nuovo Parlamento italiano: sospenda invio armi in Yemen

Roma, 27 mar. - A tre anni esatti dall'inizio del conflitto nello Yemen, diverse ong lanciano un appello alle istituzioni italiane e ai Paesi membri dell'Unione Europea affinché sospendano l`invio di armamenti alle parti in conflitto in Yemen e di sollecitano un'iniziativa di pace a guida Onu.

Non possiamo più chiudere gli occhi davanti alla catastrofe umanitaria che da tre anni si sta perpetrando in Yemen anche con armi italiane - dicono Amnesty International Italia, il Movimento dei Focolari, la Fondazione Finanza Etica, Oxfam Italia, la Rete della Pace e la Rete Italiana per il Disarmo -. Per questo chiediamo che la prima iniziativa del Parlamento italiano sia quella di conformarsi alle risoluzioni, votate ad ampia maggioranza nel Parlamento europeo, che chiedono di promuovere un embargo di armamenti verso l`Arabia Saudita e i suoi alleati in considerazione del coinvolgimento nelle gravi violazioni del diritto umanitario in Yemen accertate dalle autorità competenti delle Nazioni Unite. Chiediamo inoltre al prossimo Governo di farsi promotore della medesima istanza in sede di Consiglio europeo e di avviare un`iniziativa multilaterale per promuovere la fine del conflitto e il processo di pace in Yemen.

