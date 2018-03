Muro con il Messico, l'idea di Trump: farlo pagare al Pentagono -2

New York, 27 mar. - Proprio i fondi record assegnati dall'ultima legge sul budget, circa 700 miliardi, permetterebbero al Pentagono di sostenere la spesa, secondo Trump. La legge, invece, ha garantito solo 1,6 miliardi per il rafforzamento della sicurezza e la costruzione di barriere fisiche al confine, di cui 641 milioni per poco più di 50 chilometri di una nuova recinzione nella Valle del Rio Grande; i fondi non potranno invece essere usati per il nuovo muro, parola nemmeno presente nella legge.