Muro con il Messico, l'idea di Trump: farlo pagare al Pentagono

New York, 27 mar. - Il Messico non ha intenzione di pagarlo e il Congresso non ha approvato i fondi necessari per costruirlo. Così, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, starebbe pensando di far pagare il muro con il Messico al Pentagono, a cui Washington ha garantito fondi record nella legge di budget appena promulgata, citando un rischio "per la sicurezza nazionale".

Dopo averne parlato con diversi consiglieri nelle settimane passate, scrive il Washington Post, Trump avrebbe detto allo speaker della Camera, Paul Ryan, che il dipartimento della Difesa dovrebbe pagare per la costruzione del muro, in un incontro avvenuto mercoledì scorso, secondo tre fonti del quotidiano.

(Segue)