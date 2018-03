Carige, Cda approva dismissione di 1,7 mld crediti deteriorati

Roma, 27 mar. - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige ha approvato la dismissione di 1,7 miliardi di euro di crediti deteriorati nell'ambito della sua strategia di riduzione delle non-performing exposures per il periodo 2018-2020.

In particolare, la Banca ha deciso di procedere con la dismissione di un ulteriore portafoglio di crediti in sofferenza fino ad un ammontare lordo di 1 miliardo di euro, oltre alla già prevista cessione di posizioni classificate 'unlikely to pay' per un ammontare lordo di circa 500 milioni.

"Nell`implementazione della NPE Strategy - spiega Carige - all`interno del portafoglio totale di crediti in sofferenza pari a circa 1,7 miliardi al 31 dicembre 2017, verrà selezionato un importo fino a €1 miliardo da cedere in forma di cartolarizzazione pubblica avvalendosi della garanzia statale (GACS) sul titolo senior. L`avvio dell'operazione di cessione delle sofferenze è previsto nel secondo trimestre 2018 ed il perfezionamento, con relativo deconsolidamento contabile e regolamentare, entro la fine dell`anno corrente".

"Inoltre - prosegue la Banca - all`interno del portafoglio UTP che al 31 dicembre 2017 ammontava a circa 3 miliardi, la Banca prevede cessioni e stralci di posizioni UTP con esposizione lorda pari a circa 500 milioni da realizzarsi nel corso del 2018 ed ulteriori 200 milioni circa nel 2019".

Il combinato delle operazioni di cessione e stralcio, da un lato, e della gestione del credito deteriorato, dall`altro, concorrerà ad accelerare la riduzione dello stock complessivo del 56% dai livelli di fine 2017 (-34,5% la riduzione realizzata nel 2017). (Segue)