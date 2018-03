Fincantieri chiude 2017 con ricavi record oltre 5 mld, sale... -3

Roma, 27 mar. - Per quanto riguarda gli altri principali obiettivi finanziari e strategici del piano industriale 2018-2022, il risultato dell'esercizio adjusted previsto al 2022 è tra il 3% ed il 4% dei ricavi; generazione di cassa dalla gestione corrente nell'arco di piano finalizzata alla realizzazione di investimenti, riduzione dell'indebitamento e prosecuzione della remunerazione degli azionisti attraverso una sostenibilie politica di distribuzione di dividendi.

Si prevede poi un focus continuo sulla macchina organizzativa necessario per il raggiungimento degli obiettivi di crescita previsti dal piano e al fine di assicurare una corretta implementazione delle azioni strategiche individuate. Il consolidamento della leadership nel segmento Cruise ed espansione dell'offerta nel Naval, facendo leva sulle confermate capacità di fornire prodotti well-proven, nonché di sviluppare nuovi concept per tutte le tipologie di clienti

Una ulteriore diversificazione del business Offshore, sfruttando ancora di più le sinergie intra-Gruppo ed ampliando l'offerta ma mantenendo nel contempo le capacità operative e di innovazione necessarie per cogliere le opportunità in ambito Offshore. Infine, un rinnovato focus sulle attività post-vendita, per fornire soluzioni sempre più complete ai clienti.