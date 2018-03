Ricci: amministratori locali protagonisti di ricostruzione Pd

Roma, 27 mar. - Si è svolta oggi al Nazareno l'assemblea degli amministratori locali del Partito Democratico. Erano presenti alla riunione oltre 150 rappresentanti dei territori.

"I sindaci e gli amministratori del Pd sono una grande energia locale per la ripartenza - ha dichiarato il responsabile Enti Locali Matteo Ricci - sanno che cosa è una politica popolare per contrastare i populisti, sono portatori di un cambiamento concreto e sanno tenere insieme il centro sinistra e il civismo. Saranno quindi sempre più protagonisti nella fase di ricostruzione e punti di riferimento per il Pd nazionale".