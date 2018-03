Fincantieri, Bono: risultati dimostrano buono stato salute società

Roma, 27 mar. - "I risultati che abbiamo presentato confermano il buono stato di salute della società, che vanta alcune leadership indiscusse, ottenute grazie alle nostre capacità e alla nostra diffusa presenza sullo scacchiere internazionale. Abbiamo dimostrato di saper gestire progetti, gare e commesse altamente complessi". Lo ha affermato Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri, commentando i risultati del gruppo del 2017. Bono ha definito "epocale" il momento che sta vivendo la società.

"Questo livello di eccellenza - ha aggiunto - si traduce oggi in un carico di lavoro decennale, nella puntuale trasformazione del nostro soft backlog in ordini e nel rispetto dei programmi e degli impegni assunti verso una clientela sempre più esigente. Questa strategia è risultata premiante, e trova conferma nella creazione e distribuzione di valore per i nostri azionisti e per i nostri stakeholders anche attraverso l'incremento dell'occupazione diretta ed di quella indiretta mediante un significativo coinvolgimento delle numerose aziende dell'indotto. Ora mettiamo questo patrimonio a disposizione del Paese e dell'industria cantieristica europea, al consolidamento della quale lavoriamo da anni favorendo un processo irreversibile che con orgoglio ci vede fautori e protagonisti".

"In un momento che per Fincantieri non esito a definire epocale, desiderio rivolgere un ringraziamento a tutti i nostri dipendenti e fornitori che con grande passione quotidianamente partecipano alla realizzazione di un prodotto che è tra i più belli al mondo".