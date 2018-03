Fi, Germanà: elezione Gelmini e Bernini momento decisivo

Roma, 27 mar. - "L'elezione di Mariastella Gelmini e Anna Maria Bernini alla guida dei gruppi azzurri di Camera e Senato rappresenta un momento decisivo per il futuro di Forza Italia. Sono due donne combattive, caparbie e competenti. Il richiamo al coinvolgimento e alla collegialità nelle scelte importanti dei gruppi sono il giusto approccio per una legislatura che si prefigura come uno snodo centrale della storia politica del nostro Paese". Lo afferma, in una nota, Nino Germanà, deputato di Forza Italia.