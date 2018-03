Turismo, alle Terme di Saturnia apre il primo Facial Bar

Roma, 27 mar. - Alle Terme di Saturnia nasce un angolo esclusivo dedicato alla cura del viso. Un tuffo nel bello - spiega una nota - per sperimentare il piacere dell'eccellenza sulla pelle e contro lo stress. Non più solo le acque rigeneranti delle piscine di Saturnia, che con la carica di vitamine ed aminoacidi sono uniche al mondo, ma da Pasqua anche innovativi "Facial Bar" per cancellare lo stress e migliorare la pelle con 30 minuti di trattamenti personalizzati.

Il programma Saturnia Restart, avviato da due mesi, intende portare le Terme di Saturnia a livelli mondiali. Gia' oggi una recente classifica delle "terme piu' belle del mondo" ha classificato Saturnia al quarto posto dopo due terme della Groenlandia ed una della Turchia. I Facial Bar e Beauty Shop di Saturnia - conclude il comunicato - saranno aperti entro un anno in tutte le principali città italiane.