Fincantieri chiude 2017 con ricavi record oltre 5 mld, sale... -2

Roma, 27 mar. - E' stata proposta la distribuzione di un dividendo pari 0,01 euro per azione.

I risultati, riferisce il gruppo, sono "in linea con gli obiettivi indicati nel piano industriale 2016-2020". Il risultato d'esercizio adjusted è stato di 91 milioni di euro (+52%). L'indebitamento finanziario netto è risultato pari a 314 milioni (in diminuzione rispetto ad euro 615 milioni al 31 dicembre 2016).

I nuovi ordini acquisiti sono stati 8,6 miliardi (+31%) che confermano l'efficacia commerciale di Fincantieri ed il buon momento di mercato. La commessa per il nuovo cliente Norwegian Cruise Line e l'ordine di due nuove navi "Seaside EVO" da parte di MSC Crociere, sottolinea la società, evidenziano la capacità di attrarre e fidelizzare nuovi clienti.

Il carico di lavoro complessivo è stato di 26 miliardi, pari a oltre 5 anni di lavoro se rapportato ai ricavi 2017: il backlog al 31 dicembre 2017 è pari a euro 22 miliardi (+21%) con 106 navi in portafoglio e il soft backlog a circa euro 4,1 miliardi. "Ottima performance operativa" del settore Shipbuilding con 12 unità consegnate, di cui 5 da crociera tra cui la "Msc Seaside", prima unità prototipo per l'armatore MSC Crociere.

Inoltre è stato firmato con lo Stato Francese l'accordo di compravendita per l'acquisizione del 50% del capitale di STX France ed avviate le attività del gruppo di lavoro per l'integrazione con Naval Group. La finalizzazione degli accordi "costituirà il punto di inizio per la creazione di un nuovo operatore globale di riferimento nella cantieristica civile e militare" ed è stata annunciata la proposta di delisting della controllata Vard

Per quanto riguarda l'occupazione si è registrato un incremento in Italia con quasi 400 nuovi posti di lavoro creati direttamente, e 1600 nell'indotto.

(Segue)