Giorgetti: reddito cittadinanza? Meglio incentivi al lavoro

Roma, 27 mar. - "In Italia ci sono una molteplicità di ammortizzatori sociali. Secondo noi tutte queste cose potrebbero essere tradotte non in un reddito indistinto, ma in un incentivo a far sì che il disoccupato si metta sul mercato del lavoro. Se ti arriva una proposta di lavoro e tu la rifiuti... Il nostro obiettivo è creare posti di lavoro, non dare un reddito di cittadinanza. Noi vogliamo gente che abbia dignità, e la dignità si trova nel lavoro". Lo ha detto il neo capogruppodella Lega, Giancarlo Giorgetti, intervistato a Matrix105 su Radio105.