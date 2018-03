Giorgetti a M5s: senza rinunce non si arriva da nessuna parte

Roma, 27 mar. - "Salvini dice una cosa ovvia. Che in politica le posizioni non modificabili, gli slogan 'non arretreremo mai', non si prendono mai. La politica è avere idee chiare e principi chiari, ma anche capacità di mediare. Se tutti restano fermi sulle proprie posizioni i risultati non arrivano. Se nessuno rinuncia a nulla, non si arriva a nulla". Lo ha detto il neo capogruppo della Lega alla Camera, Giancarlo Giorgetti, ospite di Matrix su Radio105.

"Magari il Pd riconosce a Di Maio il ruolo di presidente del Consiglio... Ma lo vedo molto improbabile, al 99,99 per cento", ha aggiunto Giorgetti.