Trasporti, Virail: treno e carpooling al top preferenze italiani

Roma, 27 mar. - Due italiani su tre preferiscono viaggiare in treno, considerata l'opzione più comoda, veloce e vantaggiosa, mentre un terzo dei nostri connazionali sceglie l'auto e il carpooling. Lo rivela Virail, applicazione che permette di comparare tutti i mezzi di trasporto per scegliere la soluzione di viaggio più economica.

La preferenza per il treno viene confermata dal 66% degli intervistati, seguiti dal 22% di coloro che invece preferiscono muoversi a bordo di un'automobile e in carpooling. Il rimanente 12% di viaggiatori valuta invece il pullman, l'aereo e la combinazione bus e treno. Ma le preferenze cambiano a seconda del periodo dell'anno: mentre i treni risultano molto popolari nel mese di febbraio, in estate gli italiani viaggiano soprattutto utilizzando bus e carpooling.

Secondo l`analisi condotta da Virail, gli italiani cercano e acquistano le soluzioni per partire soprattutto a Luglio (14%) e Agosto (12%), ma numerosi sono anche gli italiani che si mettono in viaggio a Febbraio (12%) e Marzo (10%). I giorni più gettonati dagli italiani per prenotare o acquistare un viaggio sono il sabato e la domenica, soprattutto per chi scappa dalla routine quotidiana alla ricerca di un po` di relax o per raggiungere la propria famiglia. Anche il lunedì si rivela una giornata molto trafficata, soprattutto per i tanti pendolari della penisola. A confermare la tendenza è anche il fatto che la maggior parte degli utenti Virail (27%) compie ricerche per tratte di 20 o 30 km, il 15% confronta invece i trasporti migliori per spostarsi di 40 o 50 km e il 9% per viaggi di soli 10 km.

Virail, la prima piattaforma e app di viaggio (disponibile per iOS e Android) compara tutti i mezzi di trasporto in ogni parte del mondo. Un "metamotore" in grado di permettere all`utente una ricerca intuitiva e veloce della migliore e più economica soluzione di viaggio. Virail infatti è in grado di mettere a confronto i prezzi, i percorsi e le soluzioni di trasporto che prevedono treno, aereo e - unico in Italia - anche carpooling (BlaBlaCar) e bus (Flixbus).

"Per semplificare la ricerca ai tanti pendolari italiani che utilizzano l'applicazione per i loro spostamenti quotidiani, Virail ha inserito la possibilità di monitorare i ritardi dei treni e di ricevere aggiornamenti a riguardo grazie a notifiche dedicate", ha aggiunto Marco Valta, co-founder di Virail.