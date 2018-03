Giacomoni: 24 anni fa nostra prima vittoria. Fi ancora centrale -2

Roma, 27 mar. - "Ci tengo anche a ringraziare Renato Brunetta e Paolo Romani, per il loro generoso e prezioso impegno negli ultimi 5 anni alla presidenza dei nostri gruppi parlamentari. Come sapete, poi, la scorsa settimana - prosegue Giacomoni - la nostra senatrice Elisabetta Alberti Casellati è stata eletta Presidente del Senato. Si tratta della prima donna a ricoprire questo ruolo. E anche lei, come pure Antonio Tajani, Presidente del Parlamento europeo, milita, come me, in Forza Italia dal 1994. Tutti insieme siamo la dimostrazione che in questi 24 anni nel nostro movimento si è formata una classe dirigente che pian piano sta emergendo, ricoprendo, con competenza e autorevolezza, ruoli apicali nel Paese ed in Europa".

"Come mi piace dire, solo chi ha una storia può avere un futuro. Noi abbiamo una grande storia e, anche per questo, ci attende tutti insieme, grazie alla guida del Presidente Silvio Berlusconi, un futuro luminoso", conclude.