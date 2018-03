Turchia, arrestato un tedesco che voleva unirsi a curdi-siriani

Ankara, 27 mar. - Un cittadino tedesco è stato arrestato in Turchia dopo aver cercato di recarsi in Siria per unirsi alle milizie curde. L'uomo, 28 anni, presentato dall'agenzia stampa turca Anadolu come un ex militare, è stato arrestato il 14 marzo nei pressi della frontiera siriana, in una zona militare ad accesso limitato nel distretto turco di Silopi.

Secondo Anadolu l'uomo ha riconosciuto di volersi recare in Siria per unirsi al Partito del Lavoratori del Kurdistan (PKK) o al Partito dell'Unione democratica (PYD), due gruppi curdi considerati da Ankara come organizzazioni terroristiche. Nel corso dell'arresto, i poliziotti turchi hanno sequestrato apparecchi elettronici contenenti fotografie collegabili al PKK e al PYD.

L'arresto di un cittadino tedesco avviene proprio mentre tra Berlino ed Ankara si stava riavviando un dialogo dopo mesi di gelo diplomatico. La Turchia ha recentemente rilasciato alcuni giornalisti tedeschi incarcerati, sebbene ancora quattro risultino ancora in detenzione per motivi politici. (fonte afp)