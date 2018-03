Ex ministra Catalogna si consegnerà alle autorità della Scozia

Londra, 27 mar. - La ex ministra catalana Clara Ponsati, ricercata dalla Spagna per il ruolo avuto nel referendum per l'indipendenza della Catalogna, si consegnerà volontariamente alla polizia scozzese. Lo ha annunciato il suo legale in una nota.

Ponsati si trova in Scozia dallo scorso ottobre. La scorsa settimana è stato spiccato un mandato di arresto internazionale dalle autorità spagnole contro 13 leader indipendentisti per "ribellione", crimine punibile con pene fino a 30 anni di carcere.

Il team legale di Ponsati "è stato istruito per difenderla in maniera decisa dai tentativi spagnoli di estradarla", ha aggiunto l'avvocato Aamer Anwar, spiegando che le accuse sono state definite come "persecuzione politica" dalla ex ministra.

(fonte afp)