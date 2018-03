Fi, Schifani: auguri e congratulazioni a bernini e gelmini

Roma, 27 mar. - "Auguri di buon lavoro e congratulazioni ad Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini per l'importante e prestigioso incarico, che da oggi le vedrà alla guida dei gruppi di Forza Italia di Senato e Camera. Sono certo che la loro storia, unita alla loro professionalità e competenza, consentirà ad entrambe di svolgere brillantemente questo ruolo, affrontando positivamente i vari passaggi di questa Legislatura. A cominciare dalla formazione del prossimo governo. A Paolo Romani e Renato Brunetta va il grande e sincero apprezzamento per quanto fatto nella scorsa Legislatura, con la certezza che sapranno mettere a disposizione di Forza Italia le loro capacità e qualità, così come hanno fatto finora nella conduzione dei gruppi parlamentari". Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia, Renato Schifani.