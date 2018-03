Facebook, Zuckerberg testimonierà al Congresso Usa (Cnn) -2

New York, 27 mar. - Questo significa che il 'processo' alle grandi società tech si terrà a Washington, non a Londra: oggi, Zuckerberg ha fatto sapere che non si presenterà davanti alla commissione parlamentare del Regno Unito che ne aveva chiesto la presenza, decidendo di inviare due suoi vice.

Intervistato dalla Cnn dopo le rivelazioni su Cambridge Analytica e il suo uso dei dati di oltre 50 milioni di utenti di Facebook per cercare di influenzare il voto negli Stati Uniti e nel Regno Unito, Zuckerberg disse di essere pronto a testimoniare: "La risposta breve è che sono felice di farlo se è la cosa giusta da fare".