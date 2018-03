Facebook, Zuckerberg testimonierà al Congresso Usa (Cnn)

New York, 27 mar. - Mark Zuckerberg ha deciso di testimoniare davanti al Congresso statunitense. Lo affermano fonti della Cnn, secondo cui l'amministratore delegato di Facebook si è reso conto della necessità di farlo, per spiegare il caso Cambridge Analytica e l'uso improprio dei dati di oltre 50 milioni di utenti del social network. Facebook sta pianificando la strategia per la sua testimonianza, richiesta a gran voce da parlamentari, media e pubblico.

Secondo le fonti della Cnn, la volontà di Zuckerberg di testimoniare metterà pressione ai Ceo di Google e Twitter, Sundar Pichai e Jack Dorsey, affinché seguano il suo esempio; i tre manager sono stati ufficialmente invitati a testimoniare dalla commissione Giustizia del Senato statunitense durante l'audizione prevista il 10 aprile sul "futuro della privacy dei dati e sui social media".

