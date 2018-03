Fi, Gallone: affettuosi auguri a Bernini e Gelmini

Roma, 27 mar. - "L'elezione di Anna Maria Bernini a capogruppo di Forza Italia in Senato e di Maria Stella Gelmini alla Camera dimostra che Forza Italia è viva più che mai e che il presidente Berlusconi è assolutamente sensibile alla nuova realtà parlamentare che ha necessità di un rinnovato slancio dopo l'ottimo lavoro fatto nella scorsa legislatura. Ad Anna Maria e a Maria Stella i miei più affettuosi auguri per un proficuo lavoro. La loro storia personale fatta di successi e competenza professionale e politica è garanzia per tutti noi senatori e deputati di Forza Italia". Lo dichiara in una nota la senatrice di Forza Italia, Alessandra Gallone.