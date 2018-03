Roma, 27 mar. - Virginia Raggi non è velocissima nelle decisioni, l'amministrazione capitolina non convince Matteo Salvini. Il leader della Lega conversa con i giornalisti al termine di 'Porta a porta' e qualcuno lo invita a commentare la situazione delle strade romane. "Mamma mia - dice Salvini - le buche io le sento in macchina, in moto deve essere devastante".

Il giudizio sulla sindaca non è lusinghiero: "La Raggi? Non mi sembra uno sprint... Io parlo con Di Maio".