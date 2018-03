Roma, 27 mar. - "Auguri di buon lavoro a tutti i Capigruppo neo eletti. Il Senato è chiamato a dare risposte concrete e immediate a un Paese in sofferenza. E per farlo è necessario che vi siano, pur nel rispetto delle diverse opinioni, doti di saggezza, equilibrio e pazienza. Il quadro politico ha bisogno di trovare una ricomposizione e una sintesi, nell'esclusivo interesse dei cittadini italiani". Così Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato, in una dichiarazione.