Mobilità elettrica, Nissan e Alpiq insieme per ricarica Sorgenia

Roma, 27 mar. - Alla presenza delle autorità milanesi sono state inaugurate questa mattina davanti al quartier generale di Sorgenia in Via Algardi le cinque stazioni di ricarica pubblica per veicoli elettrici interconnesse dall`utility a una rete di oltre 60.000 colonnine in Europa gestite da più di trecento "provider" di mobilità.

Nissan è presente all`inaugurazione di questo innovativo progetto con il proprio veicolo 100% elettrico e-NV200 Evalia versione passeggeri, l`unico 7 posti a zero emissioni esistente al mondo.

La vocazione all`innovazione di Sorgenia, Alpiq e Nissan, tra le case automobilistiche più impegnate nello sviluppo della mobilità elettrica, ha reso possibile a Milano un modello di mobilità aperto ed ecosostenibile che ha il vantaggio di garantire la ricarica anche a chi proviene da altri paesi esteri e, a chi si profila nella mobile app, di poter raggiungere mete oltre confine sino ad ora difficilmente accessibili con mezzi elettrici. Il "roaming della ricarica" viene garantito, in particolare, da due modalità: scaricando sul proprio smartphone da App Store o Google Play la mobile app "Italy easy4you", piattaforma che il gruppo svizzero Alpiq ha messo a disposizione di Sorgenia, o scansionando con la fotocamera del proprio telefonino un codice a barre (QR-Code) che, applicato su ogni colonnina, permette di ricaricare il proprio veicolo anche a utenti senza alcun contratto di mobilità.

Le cinque colonnine di Sorgenia a Milano sono dotate di due prese di standard europeo (Tipo 2) da 22 kW ciascuna per ricaricare contemporaneamente due auto elettriche. Il collegamento con la piattaforma del gruppo svizzero Alpiq, già fornita ad altri provider europei, consente di geolocalizzarle su tutte le mappe e di gestirle in remoto sia per velocizzare le eventuali procedure di manutenzione che per produrre analisi statistiche periodiche sul loro utilizzo (numero di ricariche, durata, consumi, ecc.)

A livello italiano e globale, Nissan persegue il proprio impegno per la mobilità sostenibile con la produzione di veicoli elettrici sempre più performanti e sicuri come la nuova LEAF, vettura 100% elettrica e promuovendo la costruzione di un`estesa e moderna rete infrastrutturale elettrica con partner nazionali e internazionali, utilities e amministrazioni locali.