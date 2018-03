Squeri (Fi): auguri a Gelmini e Bernini, un grazie a Brunetta

Roma, 27 mar. - "Complimenti e auguri di buon lavoro a Mariastella Gelmini e Anna Maria Bernini, elette capigruppo di Forza Italia alla Camera e al Senato. La loro competenza e l'esperienza parlamentare e di governo saranno elementi importanti in questa complessa fase politica e istituzionale. La squadra parlamentare di Forza Italia sarà capace di riaffermare ancora una volta i propri valori di libertà, garantismo e rispetto della persona. Un ringraziamento va a Renato Brunetta per l`impegno con cui ha guidato il gruppo in questi anni importanti". Lo dichiara il deputato di Forza Italia Luca Squeri.