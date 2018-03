A Napoli 150 espositori da 16 Paesi a mostra-convegno su energia

Napoli, 27 mar. - Efficienza energetica, riciclo, mobilità sostenibile e automazione: queste le quattro sezioni attorno alle quali ruoterà l'undicesima edizione di EnergyMed, la mostra-convegno che si terrà alla Mostra d'Oltremare di Napoli dal 5 al 7 aprile. Nei 10mila metri quadrati di aree espositive saranno 19 i convegni in programma, 150 gli espositori e i partner, 16 i Paesi esteri rappresentati con operatori e imprese provenienti da Albania, Algeria, Arabia, Bosnia, Bulgaria, Cina, Croazia, Egitto, Erzegovina, Macedonia, Qatar, Romania, Saudita, Serbia, Tunisia e Turchia che incontreranno le imprese presenti in fiera per aumentare le opportunità di business.

L'obiettivo è riuscire a superare i 20mila visitatori del 2017 promuovendo con le aziende leader del settore, gli enti locali, le start up innovative e i cittadini le innovazioni legate al solare, all'eolico, alle caldaie ad alta efficienza e a biomasse, al recupero di materia ed energia dai rifiuti, ai veicoli a basso impatto ambientale e ai servizi.

"Una scelta di concretezza - ha spiegato Michele Macaluso, direttore di Anea e organizzatore di EnergyMed - perché sviluppo sostenibile e creazione di posti di lavoro di qualità a livello locale sono priorità politiche e strategiche condivise ormai in Europa a tutti i livelli di Governo. L'Unione europea, lo Stato italiano e le Regioni offrono, infatti, numerose opportunità di finanziamento che con la giusta guida possono essere colti".