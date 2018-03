Saipem, Descalzi: su lista cda non posso dire nulla

Milano, 27 mar. - "Non sono nella posizione di dirvi nulla". Così l'Ad di Eni, Claudio Descalzi, in merito alla lista per il rinnovo del cda di Saipem che, in vista della prossima assemblea, gli azionisti Eni e Cdp dovranno presentare.

"Manca ancora un pò, sulle liste e sui vertici non dipende solo da noi, quando usciranno le liste lo saprete - ha detto Descalzi, a margine della presentazione di un libro - Non posso assolutamente dire nulla primo perché non so ancora nulla e poi perché bisogna attraverso i board, attraverso una condivisione. Quando usciranno li vedrete".