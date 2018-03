Apple presenta nuovo iPad low cost a evento in una scuola

New York, 27 mar. - Apple ha presentato un nuovo iPad low cost nel corso di un evento in una scuola superiore di Chicago, in Illinois. Il nuovo iPad avrà un prezzo agevolato per le scuole, 299 dollari, mentre continuerà a costare come il precedente entry level, 329 dollari. Tuttavia il colosso tech ha per la prima volta introdotto nei suoi tablet di fascia bassa Pencil, la matita digitale, e il potente chip A10 Fusion. Tim Cook, amministratore delegato di Apple, ha enfatizzato l'importanza simbolica della presentazione di oggi, sostenendo che Apple ritorna alle suo origini, all'educazione: Steve Jobs infatti ha pensato iPad per poter dare a studenti e insegnanti libri digitale su cui lavorare. "L'educazione è una parte importante di quello che siamo e di quello che siamo stati per più di 40 anni", ha detto Cook. In questo momento a Wall Street il titolo di Apple sale dello 0,79% a 174,14 dollari ad azione.