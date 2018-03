Eni, Descalzi: da tensioni Russia no rischi approvigionamento gas

Milano, 27 mar. - "Siamo tutti preoccupati della situazione internazionale tesa ma nel caso nostro particolare non è che si sono dei problemi: noi compriamo gas dalla Russia, non ci sono sanzioni sul gas che stiamo comprando e quindi da quel punto di vista non penso ci siano problemi d`approvigionamento e quindi di sicurezza energetica per l`italia". È quanto ha dichiarato l'Ad di Eni, Claudio Descalzi, commentando la vicenda dei diplomatici russi e le tensioni internazionali con Mosca.

Parlando della joint venture con Rosneft, Descalzi, interpellato a margine della presentazione di un libro, ha spiegato: "l'abbiamo firmata prima delle sanzioni, quindi c`è stata la possibilità di lavorare. Lo abbiamo fatto ovviamente rispettosi delle sanzioni, che è la cosa che dobbiamo assolutamente seguire. Abbiamo perforato questo pozzo (nel Mar Nero, ndr), un pozzo che non ha trovato molto", ha osservato Descalzi.

"Adesso ci sono state nuove sanzioni, quelle che sono uscite ad agosto e settembre, che devono essere valutate attentamente perché non è proprio nero e bianco - ha proseguito - Ci sono dei fatti interpretativi che devono essere approfonditi a livello italiano, europeo e americano, le cosiddette sanzioni secondarie, che coprono anche le società non americane. Questo è sotto valutazione".