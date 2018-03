Gasparri (Fi): in bocca al lupo a Bernini e Gelmini

Roma, 27 mar. - "In bocca al lupo ad Anna Maria Bernini e a Maria Stella Gelmini che certamente sapranno garantire impegno, presenza e coesione a Forza Italia in Parlamento. Un saluto con sincera amicizia a Paolo Romani e a Renato Brunetta, con i quali abbiamo affrontato mille impegni e con i quali, insieme ad Anna Maria e a Maria Stella, agiremo in piena unità di intenti perché Fi torni a crescere e sia protagonista, insieme a Berlusconi, sulla scena politica italiana. Ci attendono settimane delicate e di grande impegno, che andranno affrontate tutti insieme all`insegna della massima responsabilità, valorizzando l`entusiasmo dei nuovi arrivi in Parlamento e l`esperienza di chi potrà dare un contributo essenziale in una fase delicatissima". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri di Forza Italia.