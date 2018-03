Eletti capigruppo Camere, Martina tiene unito gruppo Pd

Roma, 27 mar. - Dopo l'elezione dei presidenti delle Camere, prende forma la composizione del nuovo Parlamento. Oggi i gruppi hanno eletto i loro presidenti.

Le nomine che apparivano, alla vigilia, più complicate erano quelle nel Pd, per le frizioni tra le varie componenti. Alla fine il segretario reggente Maurizio Martina ha promosso una mediazione, proponendo il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio alla Camera (e non Lorenzo Guerini, come avrebbe voluto Matteo Renzi) e Andrea Marcucci al Senato. Entrambi sono stati eletti per acclamazione. "Buon lavoro a Graziano Delrio e Andrea Marcucci nuovi capigruppo Pd. Avanti, uniti", ha scritto Martina su Twitter.

Per il Movimento 5 stelle Danilo Toninelli è il capogruppo al Senato e Giulia Grillo alla Camera. Luigi Di Maio ha fatto i complimenti a Grillo e Toninelli "per il grande lavoro fatto nella conferenza dei capigruppo e nella concertazione tra i gruppi" che ha portato all'elezione di Roberto Fico a presidente della Camera.

Per Forza Italia le nuove capigruppo sono Maria Stella Gelmini e Anna Maria Bernini, rispettivamente alla Camera e al Senato. Sono state elette per alzata di mano all'unanimità.

Nella Lega il gruppo alla Camera sarà guidato da Giancarlo Giorgetti mentre a Palazzo Madama si va alla conferma del capogruppo uscente Gian Marco Centinaio.

Fratelli d'Italia ha confermato temporaneamente Stefano Bertacco al Senato e Fabio Rampelli alla Camera. I capigruppo definitivi saranno però eletti dopo le votazioni degli uffici di presidenza.

Nel gruppo Misto sono stati eletti due esponenti di Leu: Federico Fornaro alla Camera e Loredana De Petris al Senato.

Per domani i presidenti di Senato e Camera Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico hanno convocato la prima riunione dei capigruppo: alle 11 al Senato e alle 12 alla Camera.